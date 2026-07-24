За неделю в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров

Минобороны: силы флота уничтожили семь безэкипажных катеров в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю cилы флота уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по целям отработали силы Черноморского флота.

Напомним, в ночь на пятницу, 24 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 571 беспилотник над Крымом и другими регионами. Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями.