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НовостиОбщество27 июля 2026 13:55

«РосАгрохимслужба» обследовала 18,5 тысячи гектаров почвы в Крыму

Там зафиксировали повышенный уровень калия
Источник:kp.ru
«РосАгрохимслужба» обследовала 18,5 тысячи гектаров почвы в Крыму

«РосАгрохимслужба» обследовала 18,5 тысячи гектаров почвы в Крыму

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Крымского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» обследовали 18,5 тысячи гектаров почвы из запланированных 33,6 тысячи. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Так, в Белогорском районе существенных отклонений от показателей прошлых лет не было. Содержание фосфора составило 16 миллиграммов на килограмм. Это средний уровень. Что же касается калия, то в почве его 344 миллиграмма на килограмм. Уровень этого металла повышен. В почве зафиксировали 3,45% гумуса. Это средний уровень.

«Кислотность (pH) — 7,9, что соответствует слабощелочной реакции», – сообщили в лаборатории.