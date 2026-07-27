Жителей поврежденного беспилотником дома в Керчи разместят в ПВР

Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Керчи Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцов пострадавших квартир пятиэтажного дома в Керчи после удара украинского БПЛА расселят в пункт временного размещения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.

«Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения», — сообщил Кошель.

Завтра, 28 июля, на месте будет работать специальная комиссия. Эксперты оценят ущерб и помогут жильцам с оформлением документов и получением выплат. Администрация вместе с волонтерами предоставят пленку для временного закрытия проемов.