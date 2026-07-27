Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит27 июля 2026 17:18

Жителей поврежденного беспилотником дома в Керчи разместят в ПВР

Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения
Анастасия БУРМИСТРОВА
Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Керчи

Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Керчи

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцов пострадавших квартир пятиэтажного дома в Керчи после удара украинского БПЛА расселят в пункт временного размещения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.

«Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения», — сообщил Кошель.

Завтра, 28 июля, на месте будет работать специальная комиссия. Эксперты оценят ущерб и помогут жильцам с оформлением документов и получением выплат. Администрация вместе с волонтерами предоставят пленку для временного закрытия проемов.