В Крыму завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли двое детей и взрослый

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух детей и мужчины в результате ДТП, которое произошло в Сакском районе Крыма в понедельник, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 17.20. Мужчина 1963 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Симферополь – Евпатория. Неподалеку от села Орехово водитель по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Саки-Геройское».

В результате ДТП погибли три человека. Водитель «Лады» и его пассажиры 2010 и 2017 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал ребенок 2022 года рождения, находившийся в салоне «Лады». Его увезли в больницу.

В СК уточнили, что одному из погибших детей восемь лет, а другому – 16. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Следователи осматривают место происшествия и транспортные средства. Кроме того, назначены необходимые экспертизы.