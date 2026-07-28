Пострадавший в ДТП в Сакском районе ребенок находится в тяжелом состоянии

Еще трое пострадавших в аварии получили амбулаторную помощь Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок, пострадавший в результате ДТП, которое произошло в Сакском районе 27 июля, сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, сообщили «Крым 24» в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

Напомним, вчера на трассе Симферополь – Евпатория неподалеку от села Орехово произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель «Лады» и два пассажира, которые находились с ним в одном авто, — 2010 и 2017 года рождения — погибли.

Еще трое пострадавших в аварии получили амбулаторную помощь. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.