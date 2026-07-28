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НовостиЧто происходит28 июля 2026 16:06

Администрация и оперативные службы работают на месте удара ВСУ в Керчи

Пострадавшим оказана первая помощь
Анастасия БУРМИСТРОВА
28 июля ВСУ нанесли еще один удар по Керчи

28 июля ВСУ нанесли еще один удар по Керчи

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Керчи после удара ВСУ работают администрация и оперативные службы, сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Кошель.

В результате удара дрона по частному дому в Керчи пострадали четыре человека, включая 9-летнего ребенка, они находятся в больнице. Кроме того, ранения получили еще два человека, которые в момент атаки находились на одной из улиц города.

«Керчанам оказана первая помощь. На месте работает администрация города и оперативные службы», — сообщил Кошель и призвал сохранять бдительность и доверять официальным источникам информации.