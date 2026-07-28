Пункты приготовления горячего питания появятся в Гаспре и Стройгородке

Фото: Tg-канал Янины Павленко

В Гаспре и Стройгородке появятся пункты, где будут готовить горячее питание для жителей негазифицированных домов. Из-за отсутствия электричества они сейчас сталкиваются с большими трудностями.

Глава городской администрации Янина Павленко сообщила, что работа по этому вопросу уже началась, необходимое оборудование уже находится в стадии закупки.

«Объемы, исходя из количества таких домов, понятны. Сейчас задачу прорабатываем со старшими домов – первые пункты планируем запустить в ближайшее время», – отметила Павленко.

Также она рассказала, что в поселках появились активисты, которые самостоятельно организуют горячее питание. Одни из них готовят еду по себестоимости, а другие – бесплатно развозят обеды нуждающимся.

Ранее первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко также сообщил о планах по организации пунктов для приготовления пищи в Ялте. Во дворах негазифицированных многоквартирных домов будут оборудованы специальные площадки, на которых установят плиты, столы и палатки.