Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит29 июля 2026 7:52

В Крыму работает горячая линия после атаки ВСУ

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав людей после атаки ВСУ
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на республику, которая произошла в ночь на среду, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в результате очередной атаки на Крым погибли два человека. Кроме того, еще пятеро получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соблюдение прав людей контролирует прокуратура.

«Продолжает действовать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76», – сообщили в надзорном ведомстве.