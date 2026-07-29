В Крыму работает горячая линия после атаки ВСУ

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на республику, которая произошла в ночь на среду, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в результате очередной атаки на Крым погибли два человека. Кроме того, еще пятеро получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соблюдение прав людей контролирует прокуратура.

«Продолжает действовать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76», – сообщили в надзорном ведомстве.