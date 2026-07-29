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НовостиЧто происходит29 июля 2026 8:28

Гибель крымчан в результате атаки ВСУ расследует Следком

СК расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма
Алексей ЕЛАГИН
СК расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма

СК расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в результате очередной атаки на Крым погибли два человека. Кроме того, еще пятеро получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соблюдение прав людей контролирует прокуратура. В ведомстве продолжает действовать горячая линия.

СК будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей. Сотрудники ведомства установят причастных к произошедшему. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку их действиям.