Власти Алушты контролируют ситуацию с возгоранием в офисном здании

Пожару присвоен второй ранг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что власти города контролируют ситуацию с возгоранием офисного здания на улице Хромых. Она также отметила, что сама находится на месте происшествия.

«Все службы и подразделения МЧС работают в усиленном режиме. Ситуация под контролем», — подчеркнула Огнева и призвала сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По данным МЧС Крыма, ситуация на месте пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой в офисном здании. Кроме того, здание старой постройки, из-за чего есть вероятность обрушения конструкций при длительном воздействии огня. Предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.