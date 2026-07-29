Пожар в горящем офисном здании в Алуште локализовали

К тушению привлекли 76 человек и 23 единицы техники Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пожар в офисном здании в Алуште локализован на площади в 1500 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма.

Напомним, огонь охватил здание на улице Хромых. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:50. Огонь удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров к 19:30. К ликвидации возгорания привлекалось 76 человек и 23 единицы техники.

Тушение пожара осложнялось из-за сильного задымления. Помимо этого, существовала угроза обрушения, поскольку здание имело устаревшую конструкцию.