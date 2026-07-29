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НовостиЧто происходит29 июля 2026 17:45

Улицу Хромых в Алуште перекрыли на сутки

Движение будет ограничено до 20:00 30 июля
Анастасия БУРМИСТРОВА
Схема: Галина Огнева/MAX

Схема: Галина Огнева/MAX

В Алуште для обеспечения безопасности улицу Хромых, где случилось возгорание в офисном здании, перекрыли на сутки, сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

С 20:00 29 июля до 20:00 30 июля на улице Владимира Хромых от дома № 18 до № 29 будет ограничено движение для всех видов транспорта. Объезд возможен по ул. Ленина через переулок Калядина.

«Убедительная просьба учитывать данную дорожную обстановку для планирования своих передвижений и не оставлять свои транспортные средства в местах временного ограничения», — обратилась Огнева.