Крымчанин насмерть сбил двух человек: его могут посадить на семь лет

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ленинском районе Крыма водителю, насмерть сбившему двух человек 28 июля, предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 9.40 на автодороге Ленино – Мысово в районе села Семеновка. Водитель BMW X5 сбил двух пешеходов 74 и 80 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате оба погибли на месте.

Было возбуждено уголовное дело. За рулем иномарки находился мужчина 1993 года рождения. Ему предъявили обвинение. Согласно законодательству, крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сейчас расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.