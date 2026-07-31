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НовостиЧто происходит31 июля 2026 11:00

Крымчанин насмерть сбил двух человек: его могут посадить на семь лет

Насмерть сбивший двух пешеходов житель Крыма может получить семь лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ленинском районе Крыма водителю, насмерть сбившему двух человек 28 июля, предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 9.40 на автодороге Ленино – Мысово в районе села Семеновка. Водитель BMW X5 сбил двух пешеходов 74 и 80 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате оба погибли на месте.

Было возбуждено уголовное дело. За рулем иномарки находился мужчина 1993 года рождения. Ему предъявили обвинение. Согласно законодательству, крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сейчас расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.