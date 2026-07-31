Связь в частный дом: «Миранда» подключила к скоростному интернету еще 4 тысячи жителей в отдаленных селах Крыма

Фото: ГК «Миранда-медиа»

В июле специалисты построили сети еще в нескольких селах региона. Таким образом, скоростной интернет дополнительно стал доступен 4 тысячам жителей частных домовладений в разных уголках полуострова.

Большая стройка завершилась под Симферополем, Алуштой, Судаком, а также в Симферопольском и Черноморском районах. Волоконно-оптические сети появились в 6 населенных пунктах: пгт Комсомольское, селах Лесное, Новозбурьевка, Пожарское, Новоивановка и Лучистое.

Анатолий, житель с. Лучистое: «У нас тут много семей с детьми, которым нужен интернет для учебы и досуга. Раньше пользовались только мобильным интернетом, который не всегда справлялся с нагрузкой, особенно вечером. Теперь появился проводной интернет - стабильный и быстрый».

Общая протяженность новой сети составила почти 40 км. Это позволит владельцам около 1,6 тысяч домохозяйств получить доступ к оптическому интернету. В сельской местности доступны тарифы с высокой пропускной способностью – до 500 Мбит/с.

Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора - директор В2С «Миранды»: «Мы видим запрос от жителей частного сектора на качественную связь. Строительство в малонаселенных пунктах - задача технически сложная, но мы планомерно закрываем «белые пятна» на карте Крыма. Мы не просто проводим оптику, мы стираем границу между городом и селом, устраняя цифровое неравенство».

В планах компании в этом году - подключение к оптической инфраструктуре еще несколько десятков тысяч домохозяйств в различных районах полуострова. Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте «Миранды».

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ГК «Миранда-медиа» - оператор цифровых услуг федерального уровня, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи для населения, бизнеса и органов власти в Республике Крым, городе федерального значения Севастополь, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях. Абонентская база ГК «Миранда-медиа» насчитывает около 1,7 млн клиентов. Протяженность оптических линий связи составляет свыше 22 тысяч км. В регионах присутствия работает более 8,5 тысяч фирменных салонов и точек продаж.

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