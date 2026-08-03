Прокуратурой контролируется соблюдение прав пострадавших после атаки ВСУ на Крым

Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ, в результате которой пострадали и погибли мирные жители.

Для оперативного устранения последствий происшествия ведется взаимодействие со всеми необходимыми службами. Также в прокуратуре работает горячая линия для приема обращений: +7 978 986 50 76.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью Крым подвергся удару вражеских беспилотников. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей, еще два человека получили ранения.