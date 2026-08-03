В Севастополе дополнительно отключили электричество у части потребителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Из-за увеличившегося дефицита мощности в Севастополе обесточили часть потребителей, сообщили в пресс-службе компании «Севастопольэнерго».
Напомним, в городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения. По команде диспетчера Черноморского РДУ электроснабжение дополнительно отключили у части потребителей второй очереди, проживающих в районах Камышовой бухты и Байдарской долины.
Кроме того, сегодня, 3 августа, ограничения электроснабжения также продолжают действовать на территории Крыма. Отключения проводятся в оперативном порядке, исходя из текущей ситуации в различных энергорайонах.