В Севастополе дополнительно отключили электричество у части потребителей

В Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за увеличившегося дефицита мощности в Севастополе обесточили часть потребителей, сообщили в пресс-службе компании «Севастопольэнерго».

Напомним, в городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения. По команде диспетчера Черноморского РДУ электроснабжение дополнительно отключили у части потребителей второй очереди, проживающих в районах Камышовой бухты и Байдарской долины.

Кроме того, сегодня, 3 августа, ограничения электроснабжения также продолжают действовать на территории Крыма. Отключения проводятся в оперативном порядке, исходя из текущей ситуации в различных энергорайонах.