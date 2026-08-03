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НовостиЧто происходит3 августа 2026 10:24

В Севастополе дополнительно отключили электричество у части потребителей

Дефицит мощности увеличился
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за увеличившегося дефицита мощности в Севастополе обесточили часть потребителей, сообщили в пресс-службе компании «Севастопольэнерго».

Напомним, в городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения. По команде диспетчера Черноморского РДУ электроснабжение дополнительно отключили у части потребителей второй очереди, проживающих в районах Камышовой бухты и Байдарской долины.

Кроме того, сегодня, 3 августа, ограничения электроснабжения также продолжают действовать на территории Крыма. Отключения проводятся в оперативном порядке, исходя из текущей ситуации в различных энергорайонах.