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НовостиЧто происходит3 августа 2026 10:29

Количество погибших от атаки ВСУ в Крыму выросло до четырех

Аксенов: количество погибших от атаки ВСУ в Крыму увеличилось до четырех
Алексей ЕЛАГИН
Аксенов: количество погибших от атаки ВСУ в Крыму увеличилось до четырех

Аксенов: количество погибших от атаки ВСУ в Крыму увеличилось до четырех

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество погибших в результате атаки ВСУ в Крыму в ночь на понедельник, 3 августа, увеличилось до четырех. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Крым. Аксенов рассказал, что в результате погибли три человека. Это были мирные жители. Кроме того, еще два человека получили ранения.

Далее Аксенов опубликовал уточненную информацию.

«В результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек», – написал глава республики.

Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.