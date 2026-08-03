Количество погибших от атаки ВСУ в Крыму выросло до четырех

Аксенов: количество погибших от атаки ВСУ в Крыму увеличилось до четырех Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество погибших в результате атаки ВСУ в Крыму в ночь на понедельник, 3 августа, увеличилось до четырех. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Крым. Аксенов рассказал, что в результате погибли три человека. Это были мирные жители. Кроме того, еще два человека получили ранения.

Далее Аксенов опубликовал уточненную информацию.

«В результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек», – написал глава республики.

Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.