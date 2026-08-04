Многодетные семьи Ялты могут получить помощь на покупку школьной формы

Многодетные семьи Ялты могут получить выплаты на школьную форму Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте стартовал прием заявлений на материальную помощь для покупки школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей. Выплата предоставляется без учета уровня нуждаемости, отметили в городской администрации.

На спортивную форму каждому ребенку, обучающемуся за счет муниципального бюджета, выплатят 8 342 рубля. На школьную форму выделяется 5 005 рублей. Для подачи заявления не требуется предъявлять справки о доходах, а также товарные и кассовые чеки.

Заявление можно подать до 1 ноября в Департамент социальной политики на ул. Московской, 45, в приемные дни по понедельникам, вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Севастополя также объявил, что для подготовки к новому учебному году на каждого ребенка в городе выплатят по 5 тысяч рублей.