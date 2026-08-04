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НовостиОбщество4 августа 2026 12:09

Многодетные семьи Ялты могут получить помощь на покупку школьной формы

Выплата предоставляется без учета нуждаемости
Анастасия БУРМИСТРОВА
Многодетные семьи Ялты могут получить выплаты на школьную форму

Многодетные семьи Ялты могут получить выплаты на школьную форму

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте стартовал прием заявлений на материальную помощь для покупки школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей. Выплата предоставляется без учета уровня нуждаемости, отметили в городской администрации.

На спортивную форму каждому ребенку, обучающемуся за счет муниципального бюджета, выплатят 8 342 рубля. На школьную форму выделяется 5 005 рублей. Для подачи заявления не требуется предъявлять справки о доходах, а также товарные и кассовые чеки.

Заявление можно подать до 1 ноября в Департамент социальной политики на ул. Московской, 45, в приемные дни по понедельникам, вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Севастополя также объявил, что для подготовки к новому учебному году на каждого ребенка в городе выплатят по 5 тысяч рублей.