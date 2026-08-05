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НовостиЧто происходит5 августа 2026 6:29

Ночью в Саках произошло аварийное отключение электричества

В течение дня будет продолжать действовать режим ограничения подачи электроэнергии
Анастасия БУРМИСТРОВА
Энергетики продолжают восстановительные работы

Энергетики продолжают восстановительные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Саки ночью случилось аварийное отключение электричества. В течение дня 5 августа сохранятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

«В течение дня будет продолжать действовать режим ограничения подачи электроэнергии. В условиях аномальной жары наши энергетики продолжают работы», — отметила глава администрации.

По ее словам, сейчас приоритетной задачей является обеспечить исправную работу генераторов в детских садах, на водонапорных и канализационных станциях, а также в медучреждениях. Из-за аномальной жары техника перегревается, в особом внимании нуждаются зеленые насаждения. Их будут поливать вручную.

Напомним, ограничения в подаче электроснабжения продолжают действовать на территории всего Крыма.