Ночью в Саках произошло аварийное отключение электричества

Энергетики продолжают восстановительные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Саки ночью случилось аварийное отключение электричества. В течение дня 5 августа сохранятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

«В течение дня будет продолжать действовать режим ограничения подачи электроэнергии. В условиях аномальной жары наши энергетики продолжают работы», — отметила глава администрации.

По ее словам, сейчас приоритетной задачей является обеспечить исправную работу генераторов в детских садах, на водонапорных и канализационных станциях, а также в медучреждениях. Из-за аномальной жары техника перегревается, в особом внимании нуждаются зеленые насаждения. Их будут поливать вручную.

Напомним, ограничения в подаче электроснабжения продолжают действовать на территории всего Крыма.