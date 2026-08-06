В Севастополе за сутки сбили 8 беспилотников

За сутки над Севастополем сбили 8 БПЛА Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки уничтожили восемь украинских беспилотников, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Люди в результате атак не пострадали», — отметил глава города, выразив благодарность военным за работу.

В городе неоднократно объявляли воздушную тревогу, военные отражали атаки ВСУ. Также, по данным Минобороны России, в ночь на 6 августа над Крымом и другими российскими регионами было уничтожено 605 беспилотных летательных аппаратов.