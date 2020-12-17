Ученые Крыма прокомментировали заявление Путина о добыче пресной воды под Азовским морем

Запасов воды может оказаться недостаточно. Фото: Архив "КП".

Метод добычи пресной воды из-под Азовского моря изучен недостаточно, поэтому не стоит полностью возлагать на него надежды в борьбе с проблемой засухи на Крымском полуострове. Однако эта технология вполне способна помочь республике справиться с нехваткой жизненоважного ресурса.

- Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы сможем этой водой обеспечить, - говорит «Комсомолке» президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко.

По мнению ученого, пресная вода есть вдоль русел Дона и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад.

- Из этих рек и будут добывать пресную воду. Сейчас в этих руслах при проведении исследований можно увидеть фонтаны пресных рек на глубине примерно 60-180 метров, - отметил Тарасенко и подчеркнул, что таким способом можно обеспечить водой 30% населения полуострова, но большую часть воды можно получить за счет горного и предгорного Крыма.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что пресную воду для Крыма будут также добывать из-под Азовского моря.

- Сейчас проводятся геологические исследования. Запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим в советское и украинское время никто не занимался. Сейчас работы ведутся широко, - заявил президент.

Путин добавил, что одним из главных направлений в решение проблем с засухой на полуострове было опреснение, но применять его будут точечно, поскольку такой метод может негативно отразиться на тарифах.

Напомним, из-за критического обмеления водохранилищ Симферополь и пригород еще в августе перешли на графики подачи. В середине ноября в Евпатории начали отключать воду по ночам, а затем в городе полностью отключили горячую воду. 7 декабря на почасовой график перевели и Ялту. Теперь жителям Большой Ялты положено по шесть часов в день. После новогодних праздников на почасовую подачу воды переходит и Алушта.

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