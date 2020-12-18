Еще одна студентка КФУ стала титулованной красавицей

Диана Фурсова стала Мисс КФУ-2019. Фото: Архив КП

Студентка факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерального университета Диана Фурсова стала «Мисс Студенчество Южного федерального округа – 2020». На всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» - 2020» Диана была единственной участницей конкурса от Крыма.

- Результатом я довольна, счастлива, что заработала этот титул, потому что во время пандемии выбраться куда-то, занять призовое место на всероссийском уровне – это большое достижение, - рассказала студентка славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ. - Конечно, всегда хочется выше, больше. Значит, выше и больше будет в следующий раз, а пока мы останавливаемся на этом.

В прошлом году Фурсова завоевала титулы «Мисс Таврическая академия» и «Мисс Крымский федеральный университет». Представлять свой вуз и регион на всероссийском конкурсе, по признанию самой студентки, уже было не так сложно.

Девушка привезла в Крым победу в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020». Фото: Архив КП

Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020» проходил 17 декабря. В нем приняли участие 18 девушек и парней из разных регионов России. Всего заявки на участие в этом году подали 80 девушек и парней из разных регионов страны.

Напомним, накануне в Крымском федеральном университете выбрали самую обворожительную студентку. В этом году титул красивейшей девушки университета получила студентка факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии Виктория Устинова. С отрывом в 12 баллов от ближайшей соперницы она получила звание «Мисс КФУ-2020».

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