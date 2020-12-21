Новогодний стол на человека в Крыму обойдется в 1686 рублей

Коэффициент оливье показывает, насколько подорожали продукты к Новому году. Фото: Архив КП

Новогодний стол на одну персону в Крыму обойдется в 1686 рублей. Среднюю стоимость набора продуктов к празднеству рассчитал Крымстат, но по ценам ноября, без учета предновогоднего ажиотажа.

Крымстат ежегодно замеряет стоимость продуктов к новогоднему столу

Если сравнивать стоимость набора продуктов и напитков для новогоднего стола на семью из 4-х человек, то в ноябре 2019 года она была на 5,5% ниже и составляла 6744 рублей. Так картофель за год подорожал на 23% до 31,2 рубля в среднем, свежие огурцы - на 20% до 124 рублей за кило, апельсины - на 19% до 133 рублей, яблоки и икра - на 15% до 65,8 рубля за килограмм и 1079 рублей за 200-граммовую баночку соответственно. Игристое вино в цене вросло на 5% до 372 рублей за бутылку, водка - на 4% до 349 рублей.

Считается, что оливье - неприменный атрибут новогоднего стола

Стоимость самого популярного праздничного салата «оливье» для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Республике Крым на начало декабря этого года составила 365 рублей, или на 4,6% больше, чем год назад.

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