Ялтинский конец Оливье: Французский ресторатор и создатель салата закончил свои дни в Крыму

Французский повар Люсьен Оливье - совладелец модного московского ресторана «Эрмитаж» и создатель популярного салата - закончил свою жизнь в Крыму. В возрасте 45 лет он умер в Ялте и был отпет в храме Иоанна Златоуста 14 ноября 1883 года.

ИЗУЧАЯ АРХИВЫ

Уникальную находку о крымской истории знаменитого француза, чье имя носит главное блюдо новогоднего стола, сделала научный сотрудник Крымского природного заповедника, экскурсовод Анна Сироткина.

- Хочу поделиться одной случайной, но очень интересной находкой: на прошлой неделе работала в Крымском архиве по своим темам, просматривала Метрическую книгу церкви Иоанна Златоуста за 1883 год. Мне попалась запись о том, что 14 ноября 1883 года в возрасте 45 лет от порока сердца помер Лусьен Оливье, французский гражданин, католик. 16 ноября 1883 года он был погребен на кладбище церкви Иоанна Златоуста, - сообщила Сироткина в своем Facebook. - Получается, что известный повар, автор рецепта всенародно любимого в нашей стране салата, Люсьен Оливье, последние дни (а может месяцы) провел в Ялте, умер, был похоронен, а впоследствии его останки были перезахоронены на Введенском кладбище Москвы.

Смерть Оливье в Ялте зафиксирована в Метрической книге церкви Иоанна Златоуста за 1883 год. Фото: Лариса Лысова/Facebook

КРЫМСКИЙ СЛЕД ОЛИВЬЕ

Биографическое открытие вызвало ажиотаж среди крымских краеведов.

- Такой факт установлен впервые, - отметила в беседе с КП-Крым ялтинский журналист и краевед Лариса Лысова. - Где-то попадалась информация о том, что Оливье был в Ялте, но то, что он здесь скончался - это открытие!

С какой целью Оливье приехал в Ялту доподлинно не известно. Вполне вероятно, что в Крыму он хотел поправить здоровье - в метрике указано, что смерть наступила в результате порока сердца.

Современник Оливье профессор Сергей Боткин рекомендовал климатолечение на крымском южнобережье членам императорской семьи, вслед за которыми на Южный берег устремились знатные особы, ранее поправлявшие здоровье на европейских курортах. В те времена Ялту называли «город веселия и смерти», поскольку часть гостей, больных туберкулезом, не находили здесь излечения и умирали от смертельной болезни.

Тело вывезли в Москву для захоронения на Введенском кладбище, где упокаивали иностранцев. Фото: Лариса Лысова/Facebook

ПОХОРОНЕН ИЛИ НЕТ?

- Обычная история для курорта конца XIX - начала XX века: столичный житель приезжает в надежде подправить здоровье, но заканчивает в Крыму свой жизненный путь. Малоимущих хоронили здесь же, на одном из двух городских кладбищ. Располагающих средствами и возможностями перевозили для захоронения в родовые имения или на московские и питерских погосты, - продолжает Лысова. - Но я сомневаюсь, что Оливье был погребен на кладбище церкви Иоанна Златоуста. Дело в том, что в метрической книге есть запись - тело для погребения отправлено в Москву.

МАГАЗИН НА НАБЕРЕЖНОЙ

Вторая версия - деловые или приятельские взаимоотношения с другим известным французским ресторатором Жан-Пьером Кюба, который владел в Ялте большим участком земли и открыл на набережной гастрономический магазин, впоследствии ставший самым известным в городе гастрономом №1. Само здание сохранилось до наших дней, но его гастрономическое предназначение утрачено.

В любом случае история знаменитого француза, салат имени которого стал традиционным новогодним угощением, отныне связана с Крымом. Говорят, что секрет заправки своего салата, который назывался в авторском исполнении «майонез из дичи», Оливье унес с собой в могилу. Вполне возможно, что этот секрет таится в крымской земле.

СПРАВКА КП

Первозданный салат Люсьена Оливье включал следующие ингредиенты: отварные рябчики, отварной телячий язык, паюсная черная икра, свежие листья салата, отварные раковые шейки или один большой омар, мелкие соленые и мелконарезанные свежие огурчики, соя кабуль, каперсы, сваренные вкрутую яйца. Заправлялся салат соусом «Провансаль» из взбитого с яичными желтками оливкового масла, с добавлением французского уксуса и горчицы. Но как секретный ингредиент Люсьен Оливье использовал специи, какие именно — осталось тайной.

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