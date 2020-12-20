Ялтинский горсуд вынес приговор регистратору Ровенской

Ялтинский городской суд приговорил специалиста Ялтинского управления Госкомрегистра РК Викторию Ровенскую к 3,5 годам тюремного заключения. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями при регистрации сделки на объект недвижимости в курортном поселке Симеиз.

- Обвинение настаивало на 4 годах лишения свободы, суд приговорил к 3,5 годам с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, т. е. заниматься госслужбой, - рассказал КП адвокат Иван Сидоров. - Приговор будет обжалован, а дальнейшую линию защиты мы с Викторией выработаем в ближайшее время.

Заседание, назначенное на 14.30, началось с опозданием в полтора часа

Поскольку приказом врио председателя Ялтинского городского суда с 11 июня 2020 года и до особого распоряжения доступ лиц, не являющихся участниками процесса, в здание запрещен, ни журналисты, ни прибывшие поддержать Ровенскую правозащитники на процесс не попали. Суд проходил за закрытыми дверями.

Напомним, Викторию Ровенскую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при оформлении сделки на южнобережную недвижимость. По документам, поданным на регистрацию, украинская фирма через своего представителя продает 2 гектара со зданиями за 150 миллионов рублей. Фирма выкупила участок недалеко от моря у Симеизского сельского совета в 2013 году, о чем говорил договор купли-продажи с графиком погашения платежей. В Едином государственном реестре недвижимости каких-либо обременений, запретов, арестов на данный земельный участок не содержалось.

Правозащитники добиваются справедливого расследования

Позже выяснилось, что от имени фирмы действовали самозванцы и это стало основанием для возбуждения уголовного дела. У следствия нет доказательств в корыстных или иных мотивах Ровенской при регистрации сделки на южнобережную недвижимость, кроме как «повышение своей деловой репутации перед работодателем, «избежание неправомерных действий руководства в отношении себя» и «карьеризм». Тем не менее, по ходатайству следователя, Ровенскую с марта 2020 года содержали в СИЗО.

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