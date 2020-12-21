Эксперт дал оценку словам Зеленского о возвращении Крыма с помощью США

По мнению политолога, у Украины не осталось больше инструментов для влияния на Россию. Фото: Официальная страница Владимира Зеленского

Смена одного президента Америки на другого не даст Украине новых инструментов в вопросе возвращения Крыма под контроль Киева. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее в интервью американскому изданию украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что благодаря хорошим отношениям Байдена и Киевских властей, они смогут с легкостью урегулировать конфликт на Донбассе и вернуть Крым в состав Украины.

- Что касается ситуации на Донбассе, то такие «близкие связи» могут, наоборот, привести не к урегулированию конфликта, а к очередной фазе его обострения, - считает эксперт.

По его словам, даже объединившись с новым президентом Америки, Украина не сможет получить новых инструментов влияния на Россию.

- Но самой горячей точкой в этом конфликте все еще является Донбасс, так как на этой территория по-прежнему остается нестабильной, - отмечает политолог. - Однако, что касается Крыма, никаких новых инструментов Украина не получит. Любые инструменты давления, которые Киев пытался применять по отношению к республике, уже исчерпаны. Вопрос Крыма закрыт. Но спекулировать этим вопросом американцы будут еще долго, чтобы оправдать очередные ограничения по отношению к нашей стране.

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