Крымские ученые восстановили уникальный телескоп с полувековой историей

Команда ученых трудится над восстановлением телескопа уже больше 2 лет. Фото: из архива Сергея Назарова

Долгие годы телескоп «Синтез» стоял нетронутым в крымской обсерватории. Эксперименты советского времени над ним закончились, оставалось лишь наблюдать за остатками былого величия. Но, крымский ученый, страстно любящий свою работу и открытия, не смог спокойно смотреть на упадок мощнейшего оборудования.

- В 70-е годы советский союз, пытаясь обогнать американцев, построил самый большой в мире 6-метровый телескоп. Но выяснилось, что телескопы такого класса слишком большие, а зеркало очень тяжелое, прибор становился неповоротливым и инерционным. Решили, что нужно делать не одно толстое зеркало, а множество маленьких тонких зеркал, которые будут заметно легче, - рассказывает КП-Крым научный сотрудник КрАО - Сергей Назаров.

Телескоп «Синтез» построили в далеком 1977 году. Фото: из архива Сергея Назарова

Эту технологию советские ученые решили опробовать на «Синтезе», а после хотели строить 25-метровый телескоп, который позволил бы окончательно перегнать американцев.

- С 1977 до 1984 года на «Синтезе» проходили эксперименты. Но уже в середине 80-х его забросили. Изначально у ученых было две ключевые идеи - отработать технологию множества зеркал и работу их быстрых подвижек, чтобы компенсировать болтанку в земной атмосфере. Второй тип работы не удался, ученые разъехались, а телескоп остался на консервации, - продолжает Назаров.

Сам ученый увидел инструмент своими глазами только спустя много лет, но несмотря на это, телескоп отлично сохранился.

- Мне стало обидно, что потрясающий телескоп с невероятным историческим прошлым просто гниет, поэтому решил его восстановить. Я и еще двое моих коллег начали над этим работать в марте 2018 года. Нам понадобилось 2,5 года, чтобы запустить телескоп в более менее рабочем виде. Но работает он ограниченно, только на 10 % от возможных ресурсов, - говорит ученый.

Изображение поверхности Луны, сделанное с помощью телескопа «Синтез». Фото: из архива Сергея Назарова

Для расширения функций телескопа теперь нужно купить и поставить новое зеркало, стоимость которого более 1 миллиона рублей. Таких денег у его команды пока нет, но они постараются получить грант.

- Фактически, с помощью телескопа сейчас можно посмотреть на все яркие небесные объекты и получать первые данные. Мы уже начали серьезную научную работу вместе с коллегами. Когда восстановим телескоп на 100%, круг объектов, которые мы сможем наблюдать, расширится. Это будут слабые астероиды, кометы, звезды, галактики и туманности. Яркие объекты мы сможем изучать очень быстро, что сильно ускорит нашу работу.

С помощью телескопа можно наблюдать даже за галактиками. Фото: из архива Сергея Назарова

Сейчас «Синтез» работает с современным 350-миллиметровым зеркалом. Полученные с помощью него результаты ученые вскоре соберут в статью для публикации в мировых научных журналах.

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