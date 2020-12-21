Отстрел лебедей у Евпатории оказался обычной стычкой между животными

Лебеди являются краснокнижными птицами, охота на них запрещена Фото: Антон ПИКУС

На прошлой неделе крымский блогер Вячеслав Лузанов нашел под Евпаторией молодого раненого лебедя. Мужчина предположил, что птицу могли подстрелить живодеры, ведь на озере часто слышны выстрелы из ружей. Неравнодушный евпаториец не стал оставлять лебедя в беде. Он отловил птицу и отвез к ветеринару.

Лебедя отловили, чтобы отвезти к ветеринару. Фото: скрин из видео

В Евпатории лечить пернатого никто не принялся, объясняя это тем, что птица дикая.

- Посетили городскую ветеринарную клинику, там отказались принять лебедя. Сказали, что это дикая фауна. Обратились в частную клинику, там тоже отказали, будто нет профильного врача. Нашли ветеринара только в бахчисарайском зоопарке. Также вызвались принять птицу в зоопарке Тайган, это у них должен был быть уже 18-й лебедь, которого привезли люди, - сообщил Лузанов.

Вся машина, в которой блогер перевозили пернатого, была в крови. Ранение лебедь получил не только в крыло, но еще и в брюшину.

Блогер рассказывает, что для Евпатории стрельба по птицам - не редкость. Охотников в этих местах много, и выстрелы над лебединым озером раздаются часто.

- Птицу согласились принять и вылечить в Бахчисарайском зоопарке. Первичный осмотр показал, что лебедь будет жить. У него ранено крыло и есть открытый перелом. Но надежда, что он снова будет летать, есть. Рана у белокрылого оказалась не смертельная, его даже выпустили поплавать в водоем зоопарка, - отмечает мужчина.

Лебедя отпустили плавать в озеро зоопарка, после оказания первой помощи. Фото: скрин из видео

Руководитель бахчисарайского зоопарка рассказал КП-Крым, что характер раны оказался не огнестрельным. Лебедь получил травмы другим путем.

- Лебедю сделали рентген, было обнаружено, что это не огнестрельное ранение, а укус крупного хищника. Он пришелся прямо на сустав, ветеринары посадили пернатого на антибиотики. Рана обрабатывается, через один-два дня повезем его в Симферополь, где проведут операцию, - отметил директор зоопарка Виктор Жиленко.

По результатам операции будет ясно, удастся сохранить крыло лебедю или предстоит ампутация.

- В любом случае он уже не будет таким активным, поэтому скорее всего его отвезут жить в симферопольский парк им. Гагарина, - заключил Жиленко.

ВАЖНО:

Если вы стали свидетелем того, как стреляют по птицам, следует звонить в полицию.

- После обращения полиция будет проводить проверку и принимать решение в соответствии с законодательством. Уровень ответственности станет известен лишь после установки квалификации нарушения, - сообщили в МВД по РК.

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