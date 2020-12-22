София Ротару продает свой убыточный отель на берегу Ялты

Почти двенадцать лет гостиница занимала ведущие позиции на крымском курортном рынке, но в прошлом году понесла серьезные убытки. Фото: instagram villasofia_yalta

Слухи о том, что знаменитая певица София Ротару решила продать свой дорогой отель на берегу Ялты упорно обсуждаются больше года. «Villa Sofia» была открыта еще в далеком 2008 году. Почти двенадцать лет гостиница занимала ведущие позиции на крымском курортном рынке, но в прошлом году понесла серьезные убытки и закрылась на реновацию. С того момента об отеле не появлялось никакой информации. Но, как удалось выяснить КП-Крым, не так давно украинская певица действительно решила тайно продать свой элитный отель. По разным данным, его цена может достигать 25 миллионов евро.

Из окна гостиничного номера "Виллы Софии" открывается вид на море. Фото: instagram villasofia_yalta

Бутик-отель «Villa Sofia» был лично открыт Софией Ротару в 2008 году. Здание в мавританском стиле было отреставрировано специалистами высокого класса. Они создали элегантный отель из 12 роскошных номеров с видом на море и знаменитый ялтинский маяк. Гостиница расположена в самом сердце курортного города – на набережной, рядом с театром имени Чехова.

- Полтора года назад, когда началась активная фаза непризнания Крыма, певица решила окончательно продать гостиницу. Пару раз виллу открывали, но исключительно для своих. Сейчас вновь началась активная фаза с продажей, - комментирует КП-Крым ситуацию с недвижимостью Ротару вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

На продажу выставили все, начиная от дорогостоящего оборудования и заканчивая стульями в мавританском стиле. Но в общедоступных источниках объявлений о продаже виллы нет.

- Они давно уже не работают. Отель в период пандемии окончательно приостановили, - продолжает Волков. - Скорее всего, элитный отель будет продан кому-то из знакомых певицы. Поэтому его и нет на общедоступных платформах. Официальную стоимость виллы тоже никто не разглашает.

Действительно, «Villa Sofia» должна была быть продана еще год назад. Но из-за заоблачной цены покупатели в очередь не выстраивались. В самом отеле даже есть личные апартаменты Софии Ротару. Обычных клиентов туда не заселяют. Просторная комната с любимыми певицей зелеными штормами открывает свои двери только для самой Ротару. Хотя возможно в ближайшем будущем все изменится.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отель "Вилла София" в Ялте закрылся на реновацию

Возобновит ли гостиница Софии Ротару работу к новому курортному сезону, неизвестно (подробнее)

Дачу Софии Ротару в Ялте обокрали на 6 миллионов рублей

Инцидент произошел несколько лет назад в курортном поселке Никита (подробнее)