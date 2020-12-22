В Крыму оценили идею Украины устроить России «новый Перл-Харбор»

По мнению политолога, Украина находится в глубочайшем кризисе, поэтому и делает очередные «громкие» заявления. Фото: Архив "КП"

Угрозы и очередные заявления со стороны Украины по поводу военной атаки и «возвращения» Крыма уже давно перестали волновать Россию. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил, что Украина должна разработать свою стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса. По его мнению, нормандский формат переговоров давно зашел в тупик, поэтому пора переходить к атаке. Он предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» как один из вариантов радикальных мер.

Подобные заявления украинских политологов, считают в Крыму, нельзя рассматривать всерьез, так как если говорить о военных базах и вооруженных атаках, нужно обладать определенными компетенциями. Для этого есть специалисты, которые оценивают ситуацию реалистично.

- Здесь же мы видим обычные фантазии, которые ни к чему не приведут, - заявил Джаралла.

По мнению политолога, Украина до сих пор находится в глубочайшем кризисе, поэтому и делает очередные «громкие» заявления, которые ни во что не оборачиваются.

- Тут можно говорить лишь о том, что власти «незалежной» находятся в тупике, из которого сами уже выйти не смогут. А Россия пока не видит смысла в том, чтобы вмешиваться в эту историю, - заключил эксперт.

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