Крымские школьники уйдут на каникулы досрочно. Отдыхать дети начнут с 28 декабря, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Поэтому вместе с представителями регионального Роспотребнадзора и Минобраза мы приняли решение начать школьные каникулы 28 декабря, - объяснил глава региона.По данным Аксенова, подробнее о досрочных каникулах в школах сообщит министр образования республики Валентина Лаврик.- Пятница - 25 декабря станет конечным учебным днем в этом году, - добавил глава республики.Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщала, что с 28 декабря всех школьников Крыма нужно перевести на удаленное обучение. Это связано с тревожной обстановкой из-за коронавируса.За неделю в Крыму число учителей и школьников, которые заболели Covid-10, увеличилось на 39%.- Зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции среди педагогов и учащихся, на прошлой неделе было 51, - уточнила главный санврач республики Наталья Пеньковская.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму больных ковидом школьников и учителей стало на 39% большеВ республике закрыто 140 классов (подробнее)Крымские школы получат более 11 тысяч ноутбуков для дистанционного обученияСейчас 3845 учеников занимаются онлайн (подробнее)