В Крыму готовят новые ограничения по коронавирусу. Региональный Роспотребнадзор решил положить под елочку комплекс дополнительных мер, направленных на обуздание темпов распространения инфекции - сейчас они одни из самых высоких по стране, а число смертельных случаев каждую неделю ставит рекорды. Причем в группе риска пациенты до 65 лет уже составляют половину, и чаще всего это медики, учителя и соцработники.- Ситуация по новой коронавирусной инфекции остается нестабильной и сохраняет тенденцию к росту как среди детского, так и среди взрослого населения, - подчеркивает главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. - В преддверии новогодних праздников и с учетом ситуации, которая есть на полуострове, необходимо введение дополнительных ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут свое отражение в указе.По каждому выявленному случаю заболевания в трудовых коллективах Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование. И вот, что оказалось: при наличии дезредств, масок и санитайзеров этим никто не пользуется. За неделю составили 30 протоколов на руководителей предприятий, где санэпидрежим соблюдается на бумаге. Две парикмахерские оштрафованы на 50 тысяч рублей за нарушения. Муниципальный контроль работает из рук вон плохо, и особенно в тех регионах, где рост заболевания наиболее значительный - Ялте, Алуште, Керчи, Феодосии.Южный берег вызывает наибольшее опасение, поскольку туда на новогодние праздники приедет самое большое количество туристов, и за отсутствием легальных развлечений будут пользоваться услугами нелегалов, которые итак закону не подчиняются, а уж требованиям Роспотребнадзора тем более.- Мы не можем изменить ситуацию, поскольку все прописанные требования не выполняются, - признала Пеньковская.СМЕРТНОСТЬ МОЛОДЕЕТСмертность от коронавируса ставит рекорды каждую неделю: за последние 7 дней 53 случая, за весь декабрь - 144. Это далеко не полные данные о количестве смертей пациентов инфекционных отделений - часть из них умирает от обострения хронических недугов на фоне усилий организма побороть COVID-19. Но уже 15% летальных случаев не сопровождалось никакими сопутствующими болезнями, а каждый второй пациент находится в работоспособном возрасте. Причем, по информации Роспотребнадзора, 8 из 10 пациентов пытались обойтись без медицинской помощи и обратились к врачу не в первые двое суток проявления симптомов. Но как быть, если вызов врача на дом не гарантирует его приход, а в поликлинике очереди как в советских магазинах за дефицитом?- Это плоскость вопросов, которые лежат в компетенции руководителей на местах,- считает глава крымского Минздрава Александр Остапенко. - Ключевая задача - это координация и контроль субъектов на местах. Еще раз напоминаю номер моей whatsаpp-приемной +79782110300, принимаются только сообщения. Уверяю вас в немедленной реакции с моей стороны. В поликлиниках на главврачей возложена функция контроля за разграничением потока пациентов, ими организовывается выезд врачей на дом с освобождением от несвойственных функций и возложением их на студентов и волонтеров.Сейчас Минздрав заключает контракты на дополнительные 500 кислородных концентраторов, лекарственные препараты и расходные материалы «с учетом прогнозируемого роста госпитализируемых».По математической модели развития ситуации с распространением COVID-19 в Крыму, сделанной учеными КФУ, пик заболеваемости прогнозируется на вторую половину марта. Причем его характер будет зависеть от соблюдения санэпидемрежима: будут люди носить маски в общественных местах и часто мыть руки - пик пройдет без характера вспышки, не будут - учреждения здравоохранения накроет лавина.- Зима нас ждет тяжелая, особенно вторая половина, - говорит проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Если новогодние праздники переживем без всплесков, есть шанс что система здравоохранения справится.ШКОЛЬНИКИ ПО ДОМАМПервым шагом к снижению последствий новогодних каникул стало то, что они наступят на 3 дня раньше - с 28 декабря. Такое решение глава Крыма Сергей Аксенов принял по итогам заседания антиковидного штаба, после того, как стало известно о намерении Роспотребнадзора перевести с понедельника на дистанционное обучение школьников в регионах с неблагополучной эпидобстановкой.- Уже сейчас можно говорить о том, что пятница - 25 декабря - последний учебный день в этом году, - сообщил Аксенов.На последние учебные дни в школах планировали проведение новогодних утренников, что вызывало в Минобразования Крыма наибольшие опасения. Запрету на посещение действа родителями, приглашение фотографа, Дед Мороза и Снегурочки последовали далеко не везде. Теперь на классные праздники отведено всего лишь два дня.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? 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