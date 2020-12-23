Зимний отпуск и новогодние праздники 34-летний житель Ростова решил провести в солнечной Ялте. Поселившись в одной из самых известных гостиниц города, мужчина предвкушал великолепный отдых. Вечером 19 декабря он вышел на прогулку по зимней Ялте, но променад нарушил внезапный звонок.В 23.35 администрация отеля сообщила мужчине по телефону, что в его номере пожар. Отдыхающий был ошеломлен такой новостью и поспешил на место. К его приходу огонь потушили. Когда ростовчанин бросился осматривать комнату, он понял, что из номера пропали все его деньги - 1 миллион 200 тысяч рублей.Курортник, естественно, решил разобраться в ситуации и поднял всех на уши. Мужчина предположил, что деньги могли забрать сотрудники отеля или бойцы МЧС, тушившие пожар.- У меня в номере был пожар, вещей сгорело на 3 миллиона рублей, еще 1 миллион 200 тысяч украли. Предполагаю, что пожар был подстроен специально для сокрытия улик. Жду, что мне, как погорельцу, компенсируют нанесенный вред. Также надеюсь на возвращение похищенных денег. Уверяю вас, я это так просто не оставлю, дело будет самым громким за 2020 год. Я уже обратился к генеральному прокурору, - поделился с КП-Крым пострадавший.В главном управлении МЧС по РК «Комсомолке» подтвердили факт пожара в отеле, но объяснили, что спасатели даже не заходили внутрь.- В службу спасения 19 декабря действительно поступал звонок о возгорании в гостиничном номере. На происшествие выезжал личный состав пожарно-спасательной части. Однако возгорание ликвидировали еще до прибытия, поэтому аварийно-спасательных работ не проводилось. Площадь пожара составила пол квадратных метра. Сгорело казенное имущество гостиницы - светильник. Причины пока неизвестны, в этом разберутся эксперты, - заявили КП-Крым в пресс-службе МЧС.А вот в полиции рассказали, что заявление от жителя Ростова к ним действительно поступало. Уже возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Назначена пожарно-техническая экспертиза.В отеле сообщили, что кража зафиксирована правоохранительными органами. До расследования происшествия комментировать ситуацию там отказались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Пскова прикинулся помощником и обворовал керченского пенсионера на 360 тысячМужчина украл деньги с банковской карты пострадавшего (подробнее)Два ростовчанина прогуляли в Крыму все деньги и обокрали пенсионеркуВеселой компании грозит шесть лет лишения свободы (подробнее)