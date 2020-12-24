Молодой работник МФЦ из Джанкоя был во всем примерным человеком, ничем не выделялся и не вызывал подозрений. Исправно работал в должности ведущего специалисты по выдаче документов и часто общался с людьми. Каково же было удивление его знакомых, когда выяснилось, что пять лет назад тридцатилетний мужчина совершил страшное преступление.В далеком 2014 году, еще 25-летний парень из пригорода Джанкоя часто наблюдал за восьмилетней соседской девочкой. Живя с ней в одном доме он стал втираться в доверие к девчушке и знакомиться с ней все ближе и ближе. Малышка даже не подозревала, что на уме у ее нового знакомого.Подгадав удачное время и воспользовавшись беспомощностью девочки, джанкоец заманил ее к себе и совратил. После первого раза насильственные действия над ребенком стали регулярными. Три месяца подряд негодяй издевался над соседкой.Тогда извращенцу все сошло с рук. Но 12 декабря 2020-го педофила задержали. Силовики смогли доказать его причастность к преступлению. Как удалось выяснить КП-Крым, полиции помогло интимное видео, которое негодяй слил в Интернет.Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вина крымчанина будет доказана, он отправится в тюрьму минимум на восемь лет.Отдельно стоит заметить, что преступник больше не является сотрудником МФЦ.- Мы с особым негодованием и ужасом относимся к сложившейся ситуации и уверены, что компетентные органы смогут дать правильную правовую оценку, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочериМужчина полтора года издевался над своим ребенком (подробнее)Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетнихОт педофила пострадали две девочки 13 и 15 лет (подробнее)