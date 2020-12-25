В Крыму ввели дополнительные ограничения в работе общепита из-за распространения коронавирусной инфекции. С 25 декабря и по 15 января запрещена работа кафе, фуд-кортов фуд-зон и островков питания в торговых центрах, кроме доставки и продажи на вынос.Под табу попали все предпраздничные ярмарки, розыгрыши, увеселительные мероприятия. Даже праздничные посиделки на работе попали под мораторий - работодателям запрещено проведение корпоративных мероприятий, в том числе в производственных столовых и актовых залах.В новой редакции указа главы Крыма о антиковидных мерах содержится требование к владельцам кафе и ресторанов ограничить посадку в зале до 50% мест, а расстояние между столами увеличить до 2 метров. Еще одна норма касается работы социальных учреждений - диспансеров, гериатрических пансионатов, приютов. До конца следующего года они пребывают в режиме полной изоляции с вахтовым методом работы персонала.Накануне на итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что межрегиональное управление Роспотребнадзора предлагает ограничить работу кафе в торговых центрах на время распродаж. Других запретов в канун Нового года вводить не планируется.Необходимость ужесточения мер главный санврач Крыма Наталья Пеньковская поясняет ростом распространения инфекции, особенно среди трудоспособного населения. Источником инфицирования являются места массового скопления граждан — торговые центры, транспорт, объекты общепита.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоспотребнадзор положит под елочку жителям Крыма новые ограниченияПрежние антикоронавирусные запреты никто не выполняет (подробнее)Какие ограничения ждут туристов на новогодние праздники в Крыму«Комсомолка» разбиралась, что можно, а что нельзя делать отдыхающим во время зимних каникул на полуострове (подробнее)