Сегодня сотрудники самарской полиции задержали адвоката и депутата Армянского городского совета второго созыва. Чиновник перевозил килограмм амфетамина вместе со своим напарником.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму, депутат вместе со свои подельником пытались ввезти на территорию Самарской области один килограмм наркотического вещества. В отношении двух адвокатов уже возбуждено уголовное дело.- Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере), - отметили в Следкоме.По версии следствия, напарники купили целый килограмм амфетамина для того, чтобы перепродать. Но сделать задуманное подозреваемым не удалось – 24 декабря их автомобиль задержали полицейские и изъяли все наркотики.Теперь следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов уголовного дела под стражу. Двум подельникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвух украинцев ждет 6 месяцев колонии за попытку провезти в Крым наркотикиУ мужчин нашли таблетки «Лирика» и шприцы с якобы «Тестостероном» (подробнее)ФСБ задержала бывшего заместителя главы ЕвпаторииКирилл Вавренюк обвиняется в получении крупной взятки (подробнее)