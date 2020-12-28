Заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев продолжает работу в своей должности, но находится на больничном. Чиновник опроверг информацию о своем задержании, которая появилась в издании «Коммерсант».Сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали Компанейцева и бывшего сотрудника СБУ Антона Калиниченко. В издании со ссылкой на собственные источники утверждают, что задержанных подозревают в вымогательстве 38 миллионов рублей.- Меня никто не задерживал, ситуация очень интересная. На выходных я ушел на больничный, сдал ПЦР-тест на коронавирус, жду результата. Сейчас нахожусь в больнице. Видимо, кто-то знал, что я не выйду на работу, потому что у меня подозрение на ковид. Когда выпишут, буду выяснять, кто и зачем распространил такие слухи, - пояснил чиновник в комментарии КП-Крым.Сергей Компанейцев родился в Симферополе. Он получил два высших образования по профилям «Менеджмент организаций» и «Правоведение». Начал карьеру на Симферопольском винзаводе в должности ученика слесаря по ремонту вентиляций. Позже работал в МВД Украины и СБУ.В 2016 году Сергей Компанейцев возглавил Госкомитет по лесному и охотничьему хозяйству РК, а в 2017 занял должность заместителя министра экологии и природных ресурсов РК.Напомним, накануне в Самаре арестовали двух крымских адвокатов, у которых в машине нашли килограмм амфетамина. Было возбуждено уголовное дело, а психотропные вещества изъяты. Следователи полагают, что юристы купили наркотики для сбыта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДепутата и адвоката из Крыма задержали с килограммом амфетаминаМужчин поймали в Самарской области (подробнее)На крымской границе задержали пьяного украинского военногоВ отношении него возбудили уголовное дело (подробнее)