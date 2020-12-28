Самая высокая в Крыму резиденция Деда Мороза на верхней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» в этом году будет работать всего лишь два дня. Из-за антиковидных ограничений на проведение массовых мероприятий главный вертикальный перевозчик ООО «Стартинвест» вынужден ограничить время работы резиденции.- Этой традиции уже пять лет, - говорит КП -Крым пресс-секретарь канатной дороги Яна Коваленко. - Обычно, главный новогодний волшебник со Снегурочкой поздравляют пассажиров, начиная с 30 декабря и до 7 января. В этом году мы ограничимся 31 декабря и 1 января.Интерактив и поздравление с Новым годом на верхней станции канатной дороги будут проходить на открытой площадке с соблюдением всех требований санэпидрежима. Пассажирам подъемника выдаются средства индивидуальной защиты, на станциях работают рециркуляторы, санитайзеры, каждые полтора часа проводится санитарная обработка вагонов и помещений.- По требованиям Роспотребнадзора заполнение вагонов ограничено 50% от общего количества мест. На стоимость проезда это не повлияло - 250 рублей детский и 400 рублей взрослый билет в одну сторону, - уточнила Коваленко.Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» с 12 ноября закрылась на ежегодный профилактический ремонт. Полтора месяца нужно на смазку и наладку всех основных узлов и агрегатов в машинных отделениях подъемника, а также проверку и регулировку канатов.Первый рейс отправится от станции «Мисхор» 30 декабря в 11.00, последний от станции «Ай-Петри» в 15.00. Канатка работает по фактической погоде и при усилении восточного или западного ветра выше 15 м/с прекращает подъем и спуск пассажиров.В зимний период количество рейсов зависит от продолжительности светового дня и востребованности подъемника - чем больше снега на плато Ай-Петри, тем больше желающих покататься на санках, ватрушках, сноубордах.Канатная дорога на плато Ай-Петри входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира и внесена в книгу рекордов Гиннеса за двухкилометровый пролет без промежуточных опор. Она была введена в эксплуатацию в 1988 году и за все время остановилась из-за поломки всего один раз: в августе 2013 года лопнул вал, движение канатов остановилось, в двух вагончиках застряли 74 туриста вместе с сопровождающими работниками канатки. Спасательные работы продолжались более 9 часов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму прекращает работу канатная дорога Мисхор - Ай-ПетриТуристический объект вновь откроется к новогодним праздникам (подробнее)Самая высокая в Крыму резиденция Деда Мороза откроется на Ай-ПетриДоставлять гостей на гору будут по канатной дороге (подробнее)