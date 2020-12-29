Руководителем Главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю стал Владимир Терентьев. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Информация размещена на официальном сайте регионального управления Следкома.Напомним, что с 2014 года ведомством руководил Михаил Назаров, ушедший на пенсию осенью 2019 года. Позже его назначили заместителем председателя правительства Крыма.Владимир Терентьев исполнял обязанности руководителя управления в августе 2019 года после того, как управления СК по Крыму и СК по Севастополю были объединены. До этого периода он занимал должность заместителя руководителя ведомства.Владимир Терентьев получил звание генерал-майора юстиции 10 декабря 2020 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледственный комитет задержал организатора поездки в Крым, в которой погибли 9 человекСреди погибших жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и Крыма (подробнее)Крымский Следком проверит условия проживания ветерана ВОВИз СМИ известно, что в доме фронтовика протекает крыша и потрескались стены (подробнее)