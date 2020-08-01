Следственный комитет задержал организатора поездки в Крым, в которой погибли 9 человек

Следствие задержало организатора поездки из Краснодара в Крым, в которой погибли 9 человек. Личности погибших установлены — это жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и Крыма.

Управление Следкома по Крыму и Севастополю вышло с ходатайством объединить два уголовных дела в одно: за нарушение правил дорожного движения, которое расследует МВД, и по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, находящееся в работе СК.

Оперативники выясняют обстоятельства получения водителем лицензии для осуществления пассажирских перевозок, изучают изъятую документацию о прохождении водителем медицинского и технического контроля.

- Следователями главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии, - сообщили в пресс-службе СК. - В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Руководство управления СК во взаимодействии властями Республики Крым решает вопрос оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.

Напомним, авария произошла 31 июля 04:50 минут на 167 км + 950 м автодороги «Таврида» у поворота на село Русаковка Белогорского района. Водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем КаМАЗ 53229 с полуприцепом. Водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Позже в больнице скончался еще один пассажир.

Из 9 оставшихся в живых 5 находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. Двоих детей, которые ехали в микроавтобусе, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Получив первичную помощь, от госпитализации их законный представитель отказался.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Краснодар-Севастополь», но не являлся регулярным рейсом, а использовался в заказных перевозках.

Райадминистрация своим постановлением ввела 31 июля и до особого распоряжения на территории Белогорского района режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

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