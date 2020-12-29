В декабре Центр управления регионом (ЦУР) обработал больше 4 тысяч обращений от крымчан. Почти половина из них поступали из социальной сети «Вконтакте», 874 из Facebook и 339 из Одноклассников. Самыми обсуждаемыми темами в этом месяце стали проблемы ЖКХ, здравоохранения и дорог.Чаще всего жителей полуострова интересовала работа медучреждений и аптек. По этим вопросам в Центр обратилось почти тысяча человек. Также крымчане интересовались работой республиканских и муниципальных предприятий, управляющих организаций (677), транспортной сферой (599) и благоустройством дворовых и общественных территорий (485). Самыми активными были жители Симферополя, Керчи, Ялты, Алушты и Евпатории.Например, в декабре сотрудники ЦУР обнаружили, что жители Ялты активно обсуждают в соцсетях предстоящую реорганизацию Городского подростково-молодежного центра. Люди беспокоились, что Центр, который функционирует с 1991 года и где занимается более 900 детей, переселят в иное место, кружки станут платными, а уважаемых руководителей уволят. Выяснилось, что люди просто неправильно истолковали принятое властями решение. Администрация Ялты выступила с пояснениями, проинформировав, что подростково-молодежный центр сохраняется в полном составе - с тем же количеством сотрудников, объемом фонда зарплаты, помещениями, направлениями деятельности.В большинстве случаев пользователи соцсетей не дают обратную связь, но за время работы Центра сотрудники получили больше 400 позитивных отзывов и 222 - нейтральных.Напомним, Центр управления регионом в Крыму открылся в конце ноября. Его задача - облегчить и ускорить взаимодействие населения с органами власти. С помощью специальных технологий ЦУР собирает, анализирует и координирует работу ведомств и учреждений по работе с обращениями граждан по различным вопросам. Также Центр оптимизирует алгоритм реагирования, обеспечивая взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем. Подобные центры по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина созданы во всех субъектах страны. Всего за месяц работы ЦУР поступило 3918 обращений. Среднее время ответа составляет 6 часов 38 минут.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДля жалоб и обращений: В Крыму открылся Центр управления региономЦУР Крыма возглавит пресс-секретарь министерства ЖКХ (подробнее)В Крыму откроют центр для обработки жалоб жителей регионаПорядок функционирования ЦУР-а определят до 4 сентября (подробнее)