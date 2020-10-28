В Крыму началось восстановление советских туристических троп

Вид на Ай-Петри с обоих маршрутов потрясающий Фото: Анна КИРИЕНКО

Деревянные ступеньки, поручни, беседки и скамейки для отдыха через каждые 50 метров. А еще смешные и познавательные таблички про обитателей крымского леса и подстерегающих в нем опасностях. Так теперь выглядят две тропы на Южном берегу Крыма: одна ведет к перевалу Шайтан-Мердвен, другая - к развалинам средневековой крепости Биюк-Исар.

Инвестиционные обязательства по благоустройству советских туристических троп взял на себя один из крупнейших курортных комплексов южнобережья. Выполнение проекта заняло около двух лет - нужно было согласовать все работы с природоохранным ведомством, ведь тропы проходят по территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Помимо этого, в реализации задуманного периодически случались непредвиденные перерывы.

- В основном свою лепту внесли погодные условия, - говорит генеральный директор компании-благоустроителя Андрей Тарасов. - Были комичные ситуации, когда подрядчик завез пиломатериалы, а на утро их уже и след простыл. Было и такое, что уже установленные скамейки и указатели переломали, но, затем, починили, как смогли. Единого вида они уже не имели, пришлось переделывать.

Вход на тропу к перевалу остался без реновации Фото: Анна КИРИЕНКО

Подъем к перевалу Шайтан-Мердвен составляет около 500 метров. На этом участке установлены две беседки и 10 скамеек. Участок к Биюк-Исар, протяженностью 5,5 км, потребовал больше внимания и вложений. Здесь к скамейкам и беседкам добавились качели, оградительные поручни на опасных участках и ступеньки на сыпучем грунте.

Как их правильно укладывать подсмотрели у лесников - делается каменная подложка, затем слой глины и на нее уже болтами крепится ступенька. Везде применили архитектурный бетон, который похож на естественные стволы деревьев, но прослужит намного дольше. Всего в благоустройство обеих троп вложено 11,6 миллиардов рублей, и инвестор считает это хорошим примером для подражания.

Андрей Тарасов рассказывает министру курортов Волченко, как надо строить беседки в лесу Фото: Анна КИРИЕНКО

- Это работа не только инвесторов, - отмечает генеральный директор компании-инвестора Грант Бабасян, - Большая задача по обслуживанию этих троп, это должна быть командная работа, чтобы турист не только прошелся по этим маршрутам, но и получил правильный сервис - информацию о протяженности, сопровождающие рекомендации, меры безопасности.

Кто будет ухаживать за благоустроенными тропами пока не ясно. По инвестиционному соглашению они должны перейти в управление республики, но территориально относятся к Ялтинскому заповеднику, который стал федеральным и намеревается вводить плату за посещение. Ухоженные беседки, качели и скамейки безусловно привлекут туристов. Тем более, что оба маршрута ведут к природным достопримечательностям Крыма. Но насколько справедливым будет в этом случае введение платы, даже если у администрации заповедника есть на это законное право?

Такие указатели установлены на тропе к Биюк-Исар Фото: Анна КИРИЕНКО

- За тропами тоже нужно ухаживать, и на это нужны средства, с другой стороны - это должно быть в пределах разумного, - уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - На территориях федерального ведения будем приходить к какому-то консенсусу, и выйдем на ту модель, которая позволит комфортно и безопасно отдыхать нашим туристам.

По оценкам министерства, в Крыму для благоустройства подходят множество пешеходных троп, протяженностью от 600 до 4 тысяч км. Сейчас в это готовы вкладывать деньги не только инвесторы - активную позицию по развитию всех направлений внутреннего туризма занял Ростуризм, есть правительственные и президентские гранды на благоустройство, госпрограммы.

Пешеходные прогулки вдоль горных склонов для лучшей аэрации легких больным чахоткой рекомендовал еще Сергей Петрович Боткин - лейб-медик царской семьи, который один из первых открыл целебные климатические условия Южного берега Крыма, особенно для туберкулезных больных. Его начинания в советское время развили до климатолечения всех заболеваний дыхательной системы в здравницах полуострова. И сейчас, в цифрах бушующего коронавируса, это приобрело особое значение .

Скамейки вписались в ландшафт Фото: Анна КИРИЕНКО

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