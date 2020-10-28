Пусть чтят ветеранов: жители Крыма поздравили украинцев c Днем освобождения от фашистов

В Крыму ежегодно отмечают дату освобождения от фашистов Фото: Архив "КП"

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пожелала жителям Украины сохранять правдивую историю, написанную ветеранами, а не теми людьми, которые поддерживают убийство мирных граждан.

Напомним, что 28 октября отмечают 76-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Украина «будет помнить тех, кто отдал жизнь, освобождая землю от захватчиков». При этом в соседнем государстве запрещена советская символика, а в школах и на государственном уровне запрещено называть войну 1941-1945 годов Великой Отечественной.

- Что хочется сказать украинцам? Обязательно помните этот праздник, почитайте ветеранов и благодарите за то, что они освободили землю 76 лет назад. Ни в коем случае не поддавайтесь этой черной «бандеровской чуме», которая пытается поглотить победу и все доброе и хорошее, что сделали наши ветераны, освобождая Украину. Сохраняйте правдивую историю, которая написана ветеранами, а не людьми, которые пытаются создавать новую Украину на крови и убийстве мирных жителей, - обратилась Гридчина к гражданам Украины.

По ее словам, украинская община Крыма ежегодно отмечает дату освобождения от фашистов. Сегодня активисты возложат цветы к Вечному огню, соблюдая противоэпидемические нормы.

- Мы возложим цветы и вспомним наших героев. Также в социальных сетях распространим небольшой фильм с поздравлением от национальных обществ Республики Крым, - добавила глава украинской общины.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил украинцев с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

- Миллионы жителей современной Украины считают себя потомками победителей. Это живая, кровная связь, это генетический код народа. То, перед чем бессильны пропаганда, репрессии, угрозы и запугивание. То, что дает нам уверенность: бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе, - выразил надежду Аксенов.

Также глава Крыма напомнил, что около 3 миллионов советских воинов погибли в боях за Украину.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская община Крыма призвала Зеленского остановить войну на Донбассе, а не планировать «возвращение» полуострова

Ранее президент Украины заявил о намерении создать новую международную площадку для обсуждения крымского вопроса (подробнее)

Украинская община Крыма отметила день рождения Тараса Шевченко

10 марта в библиотеке Пушкина пройдет вечер памяти, посвященный украинскому поэту (подробнее)