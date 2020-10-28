Пусть чтят ветеранов: жители Крыма поздравили украинцев c Днем освобождения от фашистов

В Крыму ежегодно отмечают дату освобождения от фашистов
Фото: Архив "КП"
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пожелала жителям Украины сохранять правдивую историю, написанную ветеранами, а не теми людьми, которые поддерживают убийство мирных граждан.
Напомним, что 28 октября отмечают 76-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Украина «будет помнить тех, кто отдал жизнь, освобождая землю от захватчиков». При этом в соседнем государстве запрещена советская символика, а в школах и на государственном уровне запрещено называть войну 1941-1945 годов Великой Отечественной.
- Что хочется сказать украинцам? Обязательно помните этот праздник, почитайте ветеранов и благодарите за то, что они освободили землю 76 лет назад. Ни в коем случае не поддавайтесь этой черной «бандеровской чуме», которая пытается поглотить победу и все доброе и хорошее, что сделали наши ветераны, освобождая Украину. Сохраняйте правдивую историю, которая написана ветеранами, а не людьми, которые пытаются создавать новую Украину на крови и убийстве мирных жителей, - обратилась Гридчина к гражданам Украины.
По ее словам, украинская община Крыма ежегодно отмечает дату освобождения от фашистов. Сегодня активисты возложат цветы к Вечному огню, соблюдая противоэпидемические нормы.
- Мы возложим цветы и вспомним наших героев. Также в социальных сетях распространим небольшой фильм с поздравлением от национальных обществ Республики Крым, - добавила глава украинской общины.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил украинцев с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
- Миллионы жителей современной Украины считают себя потомками победителей. Это живая, кровная связь, это генетический код народа. То, перед чем бессильны пропаганда, репрессии, угрозы и запугивание. То, что дает нам уверенность: бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе, - выразил надежду Аксенов.
Также глава Крыма напомнил, что около 3 миллионов советских воинов погибли в боях за Украину.
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