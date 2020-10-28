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Эксперт оценил готовность Америки поддержать украинский проект по возврату Крыма

По мнению политолога, так называемая «Крымская платформа» была придумана не на Украине
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Американская позиция по отношению к полуострову до сих пор остается "неизменной"

Американская позиция по отношению к полуострову до сих пор остается "неизменной"

Фото: Архив "КП"

«Крымскую платформу» придумали специально для того, чтобы вновь вернуть вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее власти Америки заявили о готовности поддержать украинский проект «Крымская платформа», который был создан якобы для возвращения республики под контроль Киева. В пресс-службе МИДа Украины отметили, что вопрос принадлежности полуострова еще не закрыт, а позиция в отношении России остается «неизменной».

- Этот проект является частью информационного противостояния между двумя сторонами - Запада и России, - поясняет КП-Крым политолог.

Он уверен, так называемая платформа придумана не на Украине.

- Нет сомнений, что киевские власти не сами дошли до такого решения, ведь они слепо следуют всем советам, которые дают им извне. Под словом «советы», конечно, подразумеваются фактические приказания, - отмечает Джаралла.

Как считает политолог, такая идея может стать опасным ходом для дипломатических отношений США и Великобритании, которые и выступают в качестве главных участников конфликта.

- Хоть пока что мы и видим всего лишь начавшуюся активизацию, но это может привести к необратимым последствиям. В том случае, если платформа заработает, то было бы логично увидеть резкие шаги со стороны Российского МИДа, ведь проект создает угрозу территориальной целостности России, - заключает эксперт.

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