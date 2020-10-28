Не праздничный маскарад: В Крыму думают над дальнейшими мерами по не распространению коронавируса

Масочный режим в Крыму введен еще в начале октября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Введение масочного режима по всей стране в Крыму не вызвало особого ажиотажа в Крыму. «Наличники» стали обязательным атрибутом в магазинах, общепите, на транспорте и других местах массового пребывания еще в начале октября, когда статистика заболеваемости коронавирусом в регионе поползла вверх.

Нельзя сказать, что это повлияло на ситуацию - октябрь выдался рекордным по всем статьям, и половина всех инфицированных и скончавшихся от COVID-19 зарегистрирована именно в этом месяце.

МАСКИ НЕ СРАБОТАЛИ

В Роспотребнадзоре говорят, что прошло еще мало времени, поэтому штрафовать за отсутствие масок в офисных помещениях до сих пор не начали.

- У нас очень большие показатели заболеваемости среди работоспособного населения, - рапортует главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В возрастной группе 50-64 года показатель выше среднего по Крыму практически в три раза. От 30 до 49 лет - в полтора раза. Нарушение масочного режима, когда не прерывается механизм передачи инфекции, дает рост заболеваемости в этой возрастной категории.

За неделю на юридических и должностных лиц составили 9 протоколов о нарушении требований по санэпидрежиму после того, как заболели сотрудники. Считается, что масочный режим, рециркуляторы и термометрия касаются только торговых центров, магазинов и общественного транспорта. Но на самом деле такие же требования предъявляются ко всем закрытым помещениям, где работают люди. И не только к закрытым.

- Начались осенние ярмарки, и когда муниципалитеты выдают разрешения на их проведение, они должны контролировать соблюдение там всех мер безопасности, - указала Пеньковская. - Дополнительные меры, предложенные Роспотребнадзором, будут вводиться на территории республики для стабилизации ситуации. Соответствующие предложения мы подготовим.

ПРОВЕРКИ УСИЛЯТ

Из предложенного на федеральном уровне - самоизоляция лиц 65 лет и старше, и больных хроническими заболеваниями. Также Роспотребнадзор предлагает главам регионов запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере развлечений и общепита, работать с 23.00 до 06.00. Попутно рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового пребывания людей, чего в Крыму не наблюдалось с весны.

Запрета на работу каких-либо объектов или сфер деятельности в рекомендациях Роспотребнадзора не содержится, поэтому на региональном уровне предпочитают не вводить ограничений.

- В случае необходимости контрольные мероприятия будем усиливать, но отрасли закрывать целиком не будем, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Все возможные ограничения будут вводиться по конкретным предприятиям.

Из-за распространения коронавирусной инфекции уже отменили Всероссийский марафон в Ялте и крупные спортивные соревнования, которые должны были пройти в Крыму. Школьники уйдут на каникулы с 31 октября и вернуться к занятиям 8 ноября. Дистанционное обучение вводится только из-за болезни ученика или учителя, чтобы на две недели ограничить круг контактных лиц. А на них, судя по статистике, попадает каждый третий новый случай COVID-19. И не мудрено: половину из заболевших оставляют лечиться дома.

РОДНЫЕ СТЕНЫ НЕ ПОМОГАЮТ

- Из 3 тысяч 838 пациентов на дому лечатся 1 тысяча 921 человек, то есть 50%, - сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко. - У нас рост госпитализации больных коронавирусом за неделю на 43% до 612 человек и с пневмонией на 12% до 484 человек.

Под ковидный госпиталь закрывают все новые больницы. Уже выведена из нормального режима Ленинская центральная районная больница, несмотря на обращения жителей и депутатов не лишать регион плановой медицинской помощи.

В Минздраве посчитали, что возить пациентов на «скорых» в Джанкойскую райбольницу или Феодосийский медцентр дороже. В планах отвести под коронавирус 30 коек в Нижнегорской больнице и 20 - в Красногвардейской.

- У нас дефицит кадров, - подчеркнул Остапенко. - Я призываю все медицинское сообщество не оставаться безучастным - каждый инфекционный стационар сейчас испытывает потребность в кадрах. В решении этого вопроса может принять активное участие профессорско-преподавательский состав медакадемии. Я, рядовой член нашей 40-тысячной армии медицинских работников, принял решение на добровольных началах со статусом государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь 7-й горбольницы.

В ближайшие дни в Крым приедет очередной десант медиков Федерального медико-биологического агентства. Для работы в стационарах стали привлекать врачей из Центра по борьбе со СПИДом и кожвендиспансера. Но тем, кто лечится амбулаторно на дому, приходится самостоятельно искать медработников, чтобы поставить уколы и капельницы - в поликлиниках для этого ресурсов нет.

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