Сотрудник в Крыму заболел коронавирусом: Что делать владельцам бизнеса

При температуре 37,2с° уже надо вызывать врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже больше 9 тысяч человек в Крыму заболели коронавирусом. Если на первых порах групповые очаги касались медицинских учреждений, где реакция не заставляла себя ждать, то как быть в рядовом трудовом коллективе - не понятно.

Надо ли всех распускать по домам, идти сдавать тест на коронавирус или выезжать всем вместе в изолятор? С таким вопросом КП-Крым обратилась в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Прежде всего, стоит напомнить, что в каждом трудовом коллективе должны вести журнал термометрии, куда несколько раз в день вносятся показания температуры тела. Перед началом рабочего дня эта процедура обязательная, и если температура выше 37 с°, работника отправляют домой, вызывать участкового врача и получать его рекомендации.

Если обследование выявит коронавирус, то дальше сотрудники Роспотребнадзора приступают к эпидрасследованию с целью выявления источника заражения и противодействию распространения инфекции. В первую очередь определяется круг контактных лиц с заболевшим и они уходят на домашний карантин, подписывая обязательства не покидать стены собственного дома до второго теста на коронавирус.

Первый у них берут сразу после выявления заболевшего в коллективе. Если тест покажет наличие вируса, начинается курс лечения. Амбулаторно или в стационаре уже зависит от состояния больного. Если нет, то после инкубационного периода человек возвращается к работе, и больничный лист ему должны закрыть в поликлинике, куда Роспотребнадзор направляет данные.

В это время на рабочем месте больного проводится дезинфекция. Причем это делается за счет предприятия силами лицензированных компаний. Просто обработать хлоркой поверхности рабочего стола, стены и пол не достаточно. Но наличие хлорки, или другого дезинфицирующего средства с документами о его происхождении, сотрудники Роспотребнадзора проверят в ходе эпидрасследования. Равно как термометры, журнал термометрии и рециркуляторы, которые должны быть в любых закрытых помещениях, где работают люди.

Если предполагается прием посетителей, то в наличии должны быть маски и разделительные полосы, чтобы соблюсти социальную дистанцию между ними. Следить за выполнением этих требований должны органы муниципального контроля, которые в начале выписывают представление об устранении нарушений, и если повторная проверка дает тот же самый результат, направляют протокол в Роспотребнадзор.

Но в случае, когда работник предприятия уже заболел, и выявлены нарушения, то протокол отправляется в суд, где применяются санкции по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В период ЧС или высокой готовности к ЧС гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям - от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штрафы увеличиваются в несколько раз, если из-за халатности руководства работник получил серьезные осложнение, или, того хуже, умер от коронавируса. Тогда административное взыскание на ИП или юрлицо составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

- По состоянию на сегодняшний день решений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в максимальном размере (в 1 миллион рублей) судами не выносились, - заверили в региональном Роспотребнадзоре.

По последним данным, всего в Крыму зарегистрировано 9 009 случаев заболевания коронавирусом. Лечение продолжают 3616 человек, выздоровели 5 160, умерли 125.

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