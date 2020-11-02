Певица Клава Кока попала в Крыму в ДТП

Певица приехала в Крым по работе. Фото: Клава Кока/Instagram
Блогер и певица Клава Кока попала в ДТП в Ялте. Ведущая программы «Орел и решка» приехала в Крым по работе.
Сториз в Instagram звезды наполнились сперва не красивыми видами курортного города - певица запостила кадры ЧП, которое случилось с ней в дороге. На кадрах было видно, что поцарапано заднее крыло машины. Селебрити сообщила, что это была первая в ее жизни авария.
Авария случилась по пути в Ялту. Фото: Клава Кока/Instagram
- Чуть-чуть болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Будьте аккуратнее на дороге не торопитесь, - сказала Клава.
Позже в профиле девушки появились снимки шикарных видов из ялтинского отеля и выступления в МДЦ «Артек» на арт-кластере «Таврида».
Напомним, что в Крыму в этом году побывали Филипп Киркоров, Дима Билан, расчищающий Черное море от мусора. Практически все лето на даче в Керчи провела певица Алена Свиридова, отдохнул в Крыму и певец Митя Фомин.
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