Певица Клава Кока попала в Крыму в ДТП

Певица приехала в Крым по работе. Фото: Клава Кока/Instagram

Блогер и певица Клава Кока попала в ДТП в Ялте. Ведущая программы «Орел и решка» приехала в Крым по работе.

Сториз в Instagram звезды наполнились сперва не красивыми видами курортного города - певица запостила кадры ЧП, которое случилось с ней в дороге. На кадрах было видно, что поцарапано заднее крыло машины. Селебрити сообщила, что это была первая в ее жизни авария.

Авария случилась по пути в Ялту. Фото: Клава Кока/Instagram

- Чуть-чуть болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. Будьте аккуратнее на дороге не торопитесь, - сказала Клава.

Позже в профиле девушки появились снимки шикарных видов из ялтинского отеля и выступления в МДЦ «Артек» на арт-кластере «Таврида».

Напомним, что в Крыму в этом году побывали Филипп Киркоров, Дима Билан, расчищающий Черное море от мусора. Практически все лето на даче в Керчи провела певица Алена Свиридова, отдохнул в Крыму и певец Митя Фомин.

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