Пермских школьников вместо «Артека» отправили в обсерваторы для коронавирусных

По приезде на полуостров планы для пермских ребят меняются с катастрофической скоростью. Фото: Маша Федосеева/ВК

Грустная история произошла на этих выходных с пермскими школьниками. Ребята, которые летели на финал конкурса «Большая перемена» в «Артек», так и не попали на долгожданное награждение. Виной всему стали положительные тесты на коронавирус у некоторых из детей. Поэтому вместо знаменитого крымского лагеря со всеми удобствами, подростки попали в холодные обсерваторы - суровая история карантинной реальности.

Всего за считанные минуты до поездки двое ребят из всей компании получили положительные результаты теста на коронавирус.

- Мы стоим в очереди на регистрацию рейса Москва - Симферополь, организаторам звонят и говорят, что у двоих детей из нашей делегации положительный тест, - рассказывает КП-Крым одна из школьниц Мария Федосеева. - Их снимают с рейса и меняют билет на обратный, мы же улетаем в Симферополь.

НЕ ВЫПУСКАЛИ ДАЖЕ В ТУАЛЕТ

Уже по прилету на полуостров планы для пермских ребят меняются. Детям не разрешали даже позвонить родителям.

- Как только мы приземлились, тут же узнали, что Роспотребнадзор принял решение не выпускать нас из аэропорта. «Артек» делегацию не примет. Нас изолируют на втором этаже аэропорта и представляют к нам охрану, - продолжает Маша. - Сотрудники аэропорта не подходят к нам из-за страха. Нас не выпускают даже в туалет. Родителям попросили не звонить, потому что ничего еще было неизвестно.

ХОЛОДНЫЕ КОМНАТЫ, А НА СТЕНАХ НАСЕКОМЫЕ

В комнате школьников очень холодно, так как сильно дует из окна. Фото: Личный архив Маши Федосеевой

Спустя несколько часов ожидания школьников решено было отправить в обсерваторы в Евпаторию. Но вот комнаты, в которых пришлось оказаться ребятам, далеки от обещанных апартаментов в знаменитом лагере.

- У нас огромные окна, из которых очень сильно дует. У нас есть три батареи, которые до ужаса холодные. Кровати с жуками. Одеяла, которые даже тоньше моей кофты и шкаф, от которого отваливается дверь, - описывает условия школьница. - Сейчас все получше и потеплее, но вот крыша постоянно мокнет.

Как рассказывает школьница, пищей в обсерваторе школьники довольны. Фото: Личный архив Маши Федосеевой

Подростки из Перми даже не брали с собой много одежды, так как рассчитывали вернуться домой уже через пять дней. Сейчас школьники находятся в неизвестности. Когда они смогут вновь увидеть своих родителей - никто не знает.

По стенам бегают насекомые, но организаторы обещают все исправить. Фото: Личный архив Маши Федосеевой

- Мы очень расстроены, ведь только ради «Артека» и ехали. А сейчас очень сильно волнуемся, когда можно будет опять вернуться домой, - делится переживаниями Мария.

Сейчас делегация из Перми ждет тесты на коронавирус, но пока точная дата вылета домой неизвестна.

- Пока говорят, что не раньше четверга, но это еще не точно, - заключает школьница.

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