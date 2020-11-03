Крупнейший оптовый рынок «Привоз» переезжает в пригород Симферополя

Розничный рынок «Привоз» останется в Симферополе около Московского кольца Фото: Архив "КП"

В Крыму, наконец, решили, где расположится новый оптовый рынок «Крымский привоз» и распределительный центр продуктового оператора «ПУД».

- Большой и новый оптово-логистический центр «Привоз» появится в Симферопольском районе, недалеко от села Молодежное, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства промышленной политики РК.

Прежняя торговая площадка «Привоза», где идет розничная торговля, останется на прежнем месте в районе Московского кольца.

По данным Минпрома, строительство новых объектов поможет улучшить ситуацию с ценами на продукты питания в Крыму. В распределительном центре будут оборудованы складские помещения, где будет храниться продукция крымских и материковых производителей. Например, свежие овощи и фрукты.

Здесь же будет осуществляться дистрибуция продуктов питания в торговые объекты Крыма. Малые фермерские хозяйства смогут взять в аренду складские помещения.

В распределительном центре продукты не только будут храниться, но и сортироваться, проходить этапы очистки и калибровки на упаковках.

Пока что новая площадка для оптового рынка не благоустроена. Фото: министерство промышленной политики Крыма

- Эти проекты будут способствовать сокращению логистических издержек бизнеса, увеличению конкуренции в оптовой и розничной торговле за счет развития как крупной торговой сети «ПУД», так и развития малого торгового бизнеса, а также увеличению предпринимательской активности, прежде всего в малом бизнесе, - уточнили в пресс-службе Министерства промышленной политики Крыма.

Напомним, что два гектара в Симферопольском районе «Привозу» выделило правительство республики в феврале этого года. Планировалось, что помимо складских помещений здесь появится новая парковка, остановка общественного транспорта и зеленая зона. Общая площадь строений, предусмотренная проектом, составляет около 300 тысяч квадратных метров.

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