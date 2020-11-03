«Саммит ничего не решит»: Эксперт оценил очередную попытку Украины поднять «крымский вопрос»

Крым стал российским регионом после референдума, который прошел в 2014 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Украина планирует провести международный саммит в Киеве по «возвращению Крыма» для того, чтобы получить гуманитарную помощь или очередные транши кредитов от международных валютных организаций. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее замминистра МИД Украины Эмине Джепарова заявила, что в мае следующего года в Киеве планируют провести международный саммит, на котором страны-участники обсудят вопрос Крыма и зафиксируют в итоговой декларации политику Украины и других государств. Кроме того, в этом документе будут обозначены «все политико-дипломатические инструменты давления на РФ».

- Заявление заместителя министра иностранных дел Украины относительно саммита по возвращению российского Крыма мне лично видится как очередная политическая утопия украинских властей. Все прекрасно понимают, что любой саммит, платформа, клуб не будет способствовать тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Таким образом соседнее государство лишь пытается получить очередную гуманитарную помощь или транши кредита от международных валютных организаций, - выразил мнение политолог.

По словам Владислава Ганжары, международный саммит никак не повлияет на статус российского Крыма. Кроме того, инициативу вернуть полуостров, по мнению эксперта, поддержат немногие:

- Европейские страны, на мой взгляд, в последнее время все чаще пытаются намекать на признание Крыма как части РФ. В этом смысле украинскую инициативу, думаю, особо никто не поддержит, кроме США. Да и в штатах после выборов совсем не будет времени заниматься крымским вопросом, - заключил политолог.

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